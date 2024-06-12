Уже летом F-16 будут бить по России – нидерландский министр обороны

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Нидерланды поставят истребители F-16 на Украину уже этим летом.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Европейская правда» заявила уходящая министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз теперь все идет по плану. Мы вместе с нашими партнерами (датчанами, американцами) и с украинцами, которых нужно научить, продвигаемся очень быстро. До сих пор еще никто не проводил обучение на F-16 так быстро, как это происходит. Я рассчитываю, что уже с лета этого года наши первые F-16 будут доставлены в Украину. После этого поставки будут поставлены на поток. Самолетов будет все больше, это укрепит ваши воздушные силы», – сказала Оллонгрен.

По ее словам, истребители будут поступать постепенно. Первой их поставит Дания. Министр предупредила, что «немедленного эффекта не будет», но заверила, что инфраструктура для F-16 на Украине подготавливается общими усилиями.

«Когда вы получите истребители, только ваши военные будут решать, как их задействовать. Вы ведете войну против агрессора. Это самооборона по статье 51 устава ООН. Мы всегда говорили: пока Украина обивает нападение и придерживается международного гуманитарного права, вы можете наносить удары по военным объектам по ту сторону границы, если это нужно для самообороны. Ваши военные имеют право на такое решение», – считает министр.

Она пообещала, что все самолеты будут обновлены и оснащены оружием, но «лучше пусть враг не знает всех технических деталей».