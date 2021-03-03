Уже летом Россия планирует победить ковид

03.03.2021, Москва, Олег Кравцов

В России популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции сформируется к середине лета.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил глава Минздрава Российской Федерации Михаил Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Цивьяна.

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«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение формирования популяционного иммунитета произойдет в первом полугодии с захватом июля», – сказал глава российского Минздрава.

Он также подчеркнул, что производство антиковидной вакцины идет согласно планам и продолжает наращиваться.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор» экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, рассказал, у какого процента граждан должны появиться антитела, чтобы в обществе выработался коллективный иммунитет.