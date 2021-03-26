«Уже можно говорить об энергетической безопасности республики» – Пушилин посетил Зуевскую ТЭС

26.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин с рабочей поездкой посетил город Зугрэс и провёл совещание на территории филиала Зуевской ТЭС, обсудив вопросы энергетической безопасности республики.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе совещания рассмотрели вопросы перевода Зуевской ТЭС на альтернативную марку угля, добываемого в Республике с профицитом (уголь марки Т), проведения проектных работ и соответствующих испытаний на оборудовании Зуевской ТЭС, а также обсудили кадровые вопросы и развитие сотрудничества с профильными образовательными учреждениями.

В частности, Денис Пушилин подчеркнул важность предприятия для республики.

«Старобешевская и Зуевская ТЭС обеспечивают не только Донецкую Народную Республику, еще идет электроэнергия на экспорт. И если Старобешевская ТЭС работает практически на полную мощность, то на Зуевской ТЭС около 30 % загрузки. Когда мы сможем задействовать те марки углей, которые добываются в Донецкой Народной Республике и, в частности, уголь марки «Т»? И к каким показателям мы хотим прийти после определенной реконструкции?» – подчеркнул он.

Как рассказал и. о. директора филиала «Зуевская ТЭС» ГУП «Энергия Донбасса» Евгений Железняк, сейчас проводится работа по стабильной поставке угольной продукции. На данный момент основной поставщик таких углей – шахта «Белореченская» ГУП «ВостокУголь», находящаяся на территории ЛНР.

Кроме того, в начале этого года были проведены опытные испытания по сжиганию угля марки «Т», который добывают шахты ДНР, и получены положительные результаты. На данный момент ведется подготовительная работа в направлении реконструкции энергоблоков для сжигания угля марки «Т» без подсветочного топлива.

«Таким образом, мы планируем полностью загрузить до трех постоянно работающих энергоблоков Зуевской ТЭС», – подчеркнул Железняк.

По итогам обсуждения этого вопроса глава государства резюмировал, что к началу отопительного сезона будет несколько вариантов обеспечения топливом.

«Соответственно, можем говорить о полной энергетической безопасности не только для Донецкой Народной Республики, но и о возможностях экспорта. Это важно, к этому нужно стремиться. Если будут определенные сбои, категорически настаиваю сразу обращаться – будем решать совместными усилиями», – сказал Пушилин.

Также в ходе совещания был поднят вопрос подготовки специалистов непосредственно на предприятиях отрасли. Денис Пушилин подчеркнул, что кадровый вопрос должен решаться с учетом долгосрочной перспективы.

«Каким образом найти, как привлечь, как оставить здесь молодых специалистов – это та задача, над которой нужно работать на постоянной основе. Чтобы через 3, 4, 5 лет эта проблема уже не стояла.

Задача государства – создать условия, чтобы предприятия смогли выплачивать достойную заработную плату, исключить задолженности, которые сейчас есть перед «Энергией Донбасса». Не все упирается только в деньги, люди – самый важный и ценный ресурс», – заявил глава государства.

Также в рамках визита Денис Пушилин ознакомился с работой машинного отделения ТЭС и пообщался с сотрудниками предприятия.

В ходе общения поднимались вопросы, связанные с восстановлением городского бассейна, детских и спортивных площадок, паспортизацией, пересечением границ, переводом нормативных документов и справочника профессий и должностей на профессиональные стандарты Российской Федерации.