Уже не до хамства. Лукашенко звонит Путину и умоляет спасти

15.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил сегодня президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает официальный сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Александр Лукашенко информировал о ситуации в Белоруссии, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Была дана позитивная оценка факту возвращения в Россию ранее задержанных в Белоруссии 32 граждан, «подтвержден настрой на укрепление союзнических отношений, что в полной мере отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии».

Перед тем, как позвонить в Москву, Лукашенко сообщил подчиненным, о чем он собирается говорить с российским коллегой.

«Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это угроза уже не только Белоруссии, и знаете, вот некоторые россияне я смотрю там слишком умные, начинают кричать, мол, Беларусь, так, не этак. Я хочу сказать, что защита сегодня Беларуси это не меньше чем защита всего нашего пространства союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда. Поэтому за нас так уцепились», – сказал Лукашенко.

Он считает, что в Белоруссии проходит «цветная революция с элементами внешнего вмешательства».

«Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства. То есть то, что я говорил, – фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси», – сказал Лукашенко.

Он отрицает, что владеет в России недвижимостью, которой воспользуется в случае отстранения от власти и бегства из страны.

«Эти, которые бродят по улицам, они ж этого в большинстве своем не понимают. Это понимают те, кто координирует и направляет, и, видите, иногда работают профессионально, постановочные кадры, фейки, у меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я вот сейчас публично хочу сказать: заберите. Вот нашли — заберите его. Понимаете, у меня в Беларуси собственности нет, а эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. Это все крутится для чего? Чтобы у народа создать настроение подленькое, Не получится. Мы этого допустить не должны», – сказал Лукашенко.

На сайте белорусского президента не упоминается о том, кто был инициатором звонка, и не раскрывается содержание беседы.