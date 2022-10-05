Уже не «калибры», а «Герань». Массированная атака дронов-камикадзе на Никополь и Белую Церковь

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Новости Украины

Минувшей ночью и ранним утром российские вооруженные силы отработали серию ударов по инфраструктуре ряда украинских городов. Сообщается о массированных “прилетах” в Никополе Днепропетровской области, Белой Церкви Киевской области и Харькове.

Как сообщил в Телеграм украинский губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, в результате ночного обстрела Никополя город остался без воды и без света – повреждены сети насосной станции водоканала. Ранены четыре человека.

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Чиновник жалуется, что повреждено более 30 многоэтажных и частных домов, школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

По словам Резниченко ночью было зафиксировано около 30 «прилетов» из РСЗО «Град». Как обычно, строгой цензуре подвергается обнародование конкретных мест прилетов. Вместе с тем, в Сеть попали видео и фото последствий обстрелов.

Отметим, что именно из Никополя – через Днепровское водохраниище – ВСУ ведут интенсивные обстрелы российского Энергодара и Запорожской АЭС.

Также по словам чиновников Днепропетровской администрации, под обстрел этой ночью попали инфраструктурные и военные цели в Марганецкой, Красногригорьевской и Покровской громадах области.

Шесть “прилетов” дронов-камикадзе было зафиксировано сегодня ночью и в Белой Церкви на Киевщине. Обстрелы велись двумя волнами.

Повреждена инфраструктура, до сих пор тушат пожар. Пострадал один человек. По иннформации главы Киевской ОВА Алексея Кулебы,



в четыре часа утра вторая волна дронов-камикадзе атаковала военные объекты в Белой Церкви.

В Командовании Воздушных Сил Украины подтвердили ночную атаку беспилотников-камикадзе “Shahed-136”. Украинцы утверждают, что сбили шесть дронов. Какое их количество “долетело”, не уточнили.

В Сети появились кадры пожаров после ударов беспилотников по Белой Церкви.

В четыре утра Белую Церковь дроны-камикадзе атаковали повторно. В результате ударов беспилотников повреждена инфраструктура города.

Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий призвал людей, проживающих возле эпицентра пожара не открывать окна и не подходить к ним, пока пожар не ликвидируют.

“Друзья. Враг нанёс удары по нашему городу. Пока продолжается тревога – настоятельно прошу находитесь в укрытиях. Жители проживающие возле эпицентра пожара – не подходите к окнам и ни в коем случае не открывайте их, пока пожар не ликвидируют”, – говорится в сообщении.