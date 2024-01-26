«Уже не хватает 20 миллионов работоспособных» – в Киеве озвучили потери ВСУ и рассказали о масштабах депопуляции
Потери ВСУ убитыми и раненными превышают тысячу человек ежедневно – это если считать только тех, кого удаётся посчитать в госпиталях.
Об этом на канале украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил киевский телеведущий-русофоб Даниил Яневский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Только госпитальеры с темпом тысяча – тысяча двести человек ежедневно вывозят с фронта. Тысячу-тысячу двести человек. Вот и ответ на многие вопросы, которые могут возникнуть», – сказал Яневский.
В свою очередь, политолог Юрий Романенко подчеркнул, что для восстановления экономики Украине придётся где-то находить десятки миллионов дополнительных рабочих рук.
«Мы сейчас столкнулись с тем, что нам понадобится двадцать миллионов граждан. Речь уже о том, что нам нужны десятки миллионов человек, после такой депопуляции», – пожаловался политолог.
Спасибо!
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