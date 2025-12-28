Уже не кофе в Ялте. Буданов сбавляет градус – «Мы не победили Россию, но и не проиграли»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Журналистка работающего на западные гранты телеканала «Суспильне» за время интервью с главой украинской разведки Кириллом Будановым (признан террористом в РФ) получала явно не те ответы, на которые рассчитывала.

«Нужно ли проводить переговоры со страной, которая желает нашего уничтожения?» – спросила ведущая.

Буданов ответил, что переговоры не только нужны, но еще и должны идти без «сливов» подробностей в прессу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переговорный процесс необходим… Если мы хотим достичь успеха в переговорном процессе, более-менее приемлемого результата, – это принцип тишины».

Он уточнил, что сейчас главный вопрос, по которому стороны не могут договориться, – территориальный.

Журналистка обратила внимание, что переговоры проходят на фоне публикации новой стратегии нацбезопасности США, где говорится о необходимости восстановления отношений с Россией.

«Для США основным противником, это уже официальная информация, является Китай. Они рассматривают для себя как серьезную угрозу углубление сотрудничества Китая с Россией. Поэтому, очевидно, нужно как-то оторвать РФ от Китая. А чтобы оторвать, нужно что-то предлагать. Так что тут ничего такого чрезвычайного нет», – сказал Буданов.

«Но для Украины это выглядит не очень», – уточнила ведущая.

«Ну и что с того? Весь мир не живет Украиной. Вы понимаете это? А Украина не живет, к примеру, Китаем», – ответил Буданов.

Журналистка поделилась тревогой – в этом случае партнерство с Россией может стать куда большим приоритетом для США, нежели поддержка Украины.

«У России больше ресурсов, но это не мешает иметь дело с нами», – бодрился Буданов.

Журналистка не перестала тревожиться и начала уточнять, как же вести переговоры в таких условиях.

«Я вижу, что наш разговор заходит в площадь стратегического непонимания. Давайте немного вспомним историю и разберем любой эпизод ведения войн. И кто как с кем контактировал, коммуницировал и торговал. И вы увидите, что ничего удивительного в этом нет. Вспомните даже времена Холодной войны. США торговали с СССР. Вспомните Вторую Мировую войну, когда США первые два года торговали с фашистской Германией. Это нормальная практика. Я понимаю, что нам это не нравится. Это как-то болезненно. Но вы не измените мир», – сказал Буданов.

Журналистка выразила опасение, что в итоге «договариваться будут за счет более слабой стороны».

«Извините, это еще одна мировая практика. Сторона, которая слабее, никогда, никому не диктовала условия и не будет этого делать», – сказал Буданов.

Журналистка напомнила, что Дональд Трамп в последнее время, говоря о конфликте на Украине, часто упоминает силу России.

«Согласно последним научным подходам к вопросам силы, их существует всего несколько: есть сила политическая, финансово-экономическая, индустриальная, научная, военная и религиозная. Так вот, по каким из вышеперечисленных сил мы можем считать себя сильной державой в сравнении со страной, с которой мы боремся?» – пояснил Буданов логику Трампа.

Однако он решил сбавить градус «зрады»: