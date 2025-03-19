«Уже не общие слова, а решение стратегических вопросов»: полковник СБУ о переговорах Путина и Трампа

Анатолий Лапин.  
19.03.2025 13:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1000
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Длительность телефонного разговора между президентами США и России говорит о том, что обсуждались далеко не общие вопросы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Длительность телефонного разговора между президентами США и России говорит о том, что обсуждались далеко...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вообще-то, дипломатический прием ведется где-то час. Ну, 15 минут – пришли, встретились, сфотографировались, полчаса сели, один 15 минут что-то сказал, переводчик перевел, другой 15 минут. Встали, сфотографировались и ушли. А это уже не дипломатический – это идет обсуждение именно тех вопросов стратегических, по которым не нашли точек соприкосновения.

4 часа Уиткоф был с Путиным. 4 часа – это очень много. Это – посланник, это не президент, это очень много. То есть, разговоры ведутся уже не на том, что «А давай закончим войну? А давай», – это еще было раньше. А сейчас уже идут технологические вопросы, связанные с тем, как это все не только решить, а проконтролировать, и кому какие кнуты и пряники потом при нарушении будут предъявлять и показывать», – заявил Стариков.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить