«Уже не общие слова, а решение стратегических вопросов»: полковник СБУ о переговорах Путина и Трампа

Длительность телефонного разговора между президентами США и России говорит о том, что обсуждались далеко не общие вопросы.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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