Уже не Познер и все оттенки лицемерия

21.05.2021, Москва, Платон Беседин

Что не люблю – лицемерие; особенно, когда оно становится образом мышления – и образом жизни в целом. А такое у светлоликих господ, к сожалению, случается часто.

Вот, к примеру, Михаил Козырев – этот бескомпромиссный борец с системой, ею, впрочем, сытно подкармливаемый – разражается пространной проповедью: как, мол, можно нападать на Манижу – певица исполняет, что хочет, это её право, а вы, критики, устраиваете травлю и авторитаризм.

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Интересно, кстати, было бы перевернуть ситуацию. То есть, выходит условная певица Иванна и голосит на весь мир хит «Мусульманская женщина», а там – все беды да в желчно-саркастической манере. Каков был бы эффект? И каково было бы Иванне, а?

Впрочем, сейчас о другом. О лицемерии. Когда Миша Козырев клеймит противников Манижи и вещает о свободе (в том числе, и слова), то как-то забывает о том, что на возглавляемом им «Нашем радио» запрещено – именно запрещено! – немало песен.

Из табуированного списка особо выделяется легендарная композиция Егора Летова «Общество «Память». Эх, Миша, Миша, вечно ты со своими двойными стандартами!

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А вот иной свободоволец – правда, иного уровня – большой журналист (без иронии) Владимир Познер заявил, что одна из самых серьезных проблем России заключается в следующем: страной руководят люди из СССР – управленцы «со старыми мозгами». И вот чтобы зажить счастливо, нужно избавиться от них.

Владимир Владимирович, а как в таком случае быть с вами, простите? Вы ведь тоже из того времени, тогда и на телевидении оказались. Так выходит, что убирать вас надо с Первого канала и с ТВ вообще. Мозги-то старые. Или ваша логика – она для избранных?

Хотя, да, не секрет, что после самоубийства СССР к власти пришли бывшие комсомольские лидеры, ну и в принципе те, кто вещал о победе коммунизма во всем мире. Попахивает банальным предательством, да.

Вот только, боюсь, «новые мозги», воспитанные западными фондами и звериным капитализмом вряд ли более порядочны, сообразительны и человечны.

Ну а что до логики господина Познера в целом, то я её уже встречал. Где? На Украине. Это ж там всё декоммунизируют – хотя нет, не всё, выборочно. Потому что если декоммунизируют всё, то на Украине не останется ничего. В буквальном смысле.

А что до «старых и новых мозгов» – тоже знакомая украинская логика. Так Зеленского к власти проталкивали. Ну и? Что по итогу? Ощутили покращення? Или физиономии новые, а методы старые? Хм, надо бы туда господина Познера отправить – пущай проверит. Он ведь уже в Грузии побывал.