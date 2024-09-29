«Уже не Стамбул, но еще не Минск», – какой план Зеленский возил в США

Елена Острякова.  
29.09.2024 20:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский  возил в США не только громогласно объявленный «план перемоги», а вполне конкретные предложения по мирным переговорам с Россией.

Именно их, а вовсе не обещание дать дальнобойные ракеты, привез на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен в Киев. Окончательный вариант документа Зеленский согласовал с Белым домом в кулуарах ООН.

Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский  возил в США не только громогласно объявленный «план...

Об этом в эфире видеоблога бывшего депутата Верховной рады, экс-боевика карательного батальона «Айдар», майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В его пересказе, план Киева выглядит довольно противоречивым. В документе говорится, что Украина не подпишет мирный договор до тех пор, пока она не вернется в границы 1991 года, но согласна пойти на перемирие при условии выведения российских войск из Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

«Далее в восьмом пункте этого плана говорится: Украина готова рассматривать Левый берег как демилитаризованную зону. То есть российские войска выходят, а наши не заходят. И там наша украинская гражданская власть. Теоретически такое возможно как компромисс», – сказал Луценко.

Также Украина «требует» от России создания демилитаризованной зоны со ее стороны и соблюдать паритет по вооружению, а взамен обещает свой нейтральный статус.

«Вообще у меня складывается впечатление, что этот документ готовили профессиональные дипломаты и не только украинские. Действительно, документ неплохо упакован. Что меня настораживает в этом документе, что в нем нет ни слова про Донбасс и про Крым. В последнем пункте говорится, что Украина требует после прекращения огня немедленного начала переговоров про выход на границы 1991 года, которые будут идти столько, сколько необходимо. Это классический замороженный конфликт. Если говорить честно, этот документ для меня уже не Стамбул, но еще далеко не Минск», – сказал Луценко

Он склонен верить, что документ, с которым его ознакомили, является реальным мирным планом, потому что он предусматривает передачу России железной дороги на Крым, «а наши дроны, которые свободно летают в Сибирь, почему-то в упор не замечают перегона Мариуполь-Чонгар».

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