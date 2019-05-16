16.05.2019, Киев, Ольга Козаченко
Уже не террористы: Украинцы наконец созрели до особого статуса Донбасса
Предоставление автономии для ДНР и ЛНР готовы поддержать половина граждан Украины.
Таковы результаты опроса, который провели центр «Социальный мониторинг», социологической группы «Рейтинг» и Украинский институт социальных исследований им. Александра Яременко
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Однозначно поддержали бы такую автономию 24,5% респондентов, скорее поддержали бы – 24,4% опрошенных, точное не поддержали бы – – 20,7% , скорее не поддержали бы – 12,8%.
В ходе исследования были опрошены 3 тысячи респондентов из 24 областей Украины. Стандартное отклонение +/-1,8%. Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года.
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