«Уже не восстановим»: экс-полковник СБУ советует Николаеву приготовиться к ракетным ударам

Вадим Москаленко.  
27.03.2024 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Россия системно, по кластерам, выводит из строя украинскую энергетику, и следующими под удар могут попасть объекты Николаевской области.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия системно, по кластерам, выводит из строя украинскую энергетику, и следующими под удар могут...

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«Первые цели [российских ударов] – это были ПВО, вскрытие аэродромов, и тому подобное. А последние два раза цели поменялись – выбивают энергетику Украину.

И смотрите, они выбивают кластерами. Харьковская область и Одесса. По всей видимости, следующей должна быть Николаевская область, так называемая ими Новороссия», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что восстановить разрушенное Украина уже не сможет.

«А тут говорят: «Вот, мы быстро восстановим». А как ты можешь восстановить, если всё оборудование с бывшего Советского Союза, и выпускалось только там.

Поэтому одно дело – получить запасные части или оборудование с Запада, но оно в принципе не подходит. А подходящее производилось только в бывшем Советском Союзе, и произвести его проблематично, и потребует очень много времени», – добавил отставной полковник СБУ.

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