«Уже не восстановим»: экс-полковник СБУ советует Николаеву приготовиться к ракетным ударам

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Россия системно, по кластерам, выводит из строя украинскую энергетику, и следующими под удар могут попасть объекты Николаевской области.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые цели [российских ударов] – это были ПВО, вскрытие аэродромов, и тому подобное. А последние два раза цели поменялись – выбивают энергетику Украину. И смотрите, они выбивают кластерами. Харьковская область и Одесса. По всей видимости, следующей должна быть Николаевская область, так называемая ими Новороссия», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что восстановить разрушенное Украина уже не сможет.

«А тут говорят: «Вот, мы быстро восстановим». А как ты можешь восстановить, если всё оборудование с бывшего Советского Союза, и выпускалось только там. Поэтому одно дело – получить запасные части или оборудование с Запада, но оно в принципе не подходит. А подходящее производилось только в бывшем Советском Союзе, и произвести его проблематично, и потребует очень много времени», – добавил отставной полковник СБУ.