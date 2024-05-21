Уже не Вовчанск: русские готовятся к форсированию реки

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На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои. Темпы продвижение российской армии снизились по сравнению с первыми днями, но тем не менее ВС РФ продолжают добиваться успехов.

Так, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что порядка 40 процентов Волчанска уже перешло под контроль российских подразделений.

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«Они глубоко вклинились в оборону, выбили врага, насколько смогли. Улучшили, так скажем, свои позиции и продолжают дальше движение к речке Волчья», – сказал Ганчев в эфире Первого канала.

Он добавил, что северная часть города, который разделен рекой, «уже полностью освобождена».

«Вторая часть наступления наших войск — это Липцы. Уже есть определенные успехи. Основные высоты, которые позволяют контролировать часть дорог, по которым ведут снабжение украинских вооруженных формирований и подтяжку их резервов, наши бойцы тоже уже могут контролировать», – отметил чиновник.

Здесь надо заметить, что для успешного освобождения Липцев следует занять высоты к северо-востоку от этого населенного пункта, из которого пригороды Харькова окажутся в зоне досягаемости артиллерии.

Кроме того, в сети появилась фотография, подтверждающая, что русские смогли занять здание Волчанского суда.

«Наш штурмовик в здании Волчанского суда. Больше не Вовчанск», – комментирует эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка считает снимок из здания суда подтверждением перехода северной (правобережной) части Волчанска под контроль ВС РФ.

«А это [суд] в 300 метрах от последнего укрепа ВСУ в северной части (здания Укртелекома.) Причем суд к Телекому расположен фасадом, а значит боев там уже нет. Но это нюансы, в целом же после получения контроля над северной частью города наши саперы и ДРГ прощупывают южный берег реки с целью нахождения мест для форсирования реки. Одновременно с этим наша артиллерия и авиация уничтожают на нем выявленные узлы сопротивления ВСУ, а также места их дислокации. На город и окрестности в товарных количествах падают бомбы и снаряды, а потому скоро можно ожидать попытки серьезного форсирования реки. Пока же есть небольшой плацдарм напротив ЖД вокзала», – утверждает Подоляка.

Впрочем, пока достоверной информации о плацдарме на правом берегу реки Волчья нет, но дальнейшее продвижение будет возможно только в случае форсирования этой водной преграды, причем не ДРГ, а с наведение переправы, по которой можно будет перебрасывать технику.

«Территория Харьковской области в управлении Ганчева продолжает увеличиваться. Харьковский регион нынче самый быстрорастущий территориями регион РФ», – обращает внимание Рожин.