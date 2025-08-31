Уже не вундерваффе: в Киеве жалуются, что F-16 «слишком старые» для русских «сушек»
Распиаренные украинской пропагандой американские истребители F-16 оказались слишком устаревшими, чтобы серьёзно противостоять современной российской авиации.
Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«F-16 это довольно устаревшие самолёты. Нашим пилотам сложно воевать таким оружием на таких старых самолётах с Су-57, у которых ракеты бьют на 300 километров. Наш МиГ-29 уже сбивали такой ракетой на расстоянии более 200 километров.
Война – это большие ресурсы и их применение. Просто на одном желании или информационных вбросах её не выиграть», – печалился Романенко.
«Русские по ресурсам, всем основным видам вооружения и по личному составу в более выигрышной позиции, чем мы. И у них очень большой опыт. То, что они дураки – это дилетантский подход отдельных политиканов, которые хотят быть популярными в какой-то аудитории. Русские совершенствуются, и добиваются результатов», – добавил генерал.
