Уже не вундерваффе: в Киеве жалуются, что F-16 «слишком старые» для русских «сушек»

Распиаренные украинской пропагандой американские истребители F-16 оказались слишком устаревшими, чтобы серьёзно противостоять современной российской авиации.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-замначальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«F-16 это довольно устаревшие самолёты. Нашим пилотам сложно воевать таким оружием на таких старых самолётах с Су-57, у которых ракеты бьют на 300 километров. Наш МиГ-29 уже сбивали такой ракетой на расстоянии более 200 километров.

Война – это большие ресурсы и их применение. Просто на одном желании или информационных вбросах её не выиграть», – печалился Романенко.