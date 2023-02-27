«Уже несут своё наказание» – Проханов рассказал, что делать с беглыми предателями

Бежавшие из России олигархи и прочие либеральные предатели должны умереть в странах Запада нищими и безвестными.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил писатель Александр Проханов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта элита миллиардеров обобрала страну, патронируемая властью. Власть не возражала против того, чтобы захватили русские алмазы, нефть, лес, бриллианты. Власть не возражала против возможности вывести свои деньги за границу, превратить Россию в добычу. Они здесь добывали деньги, а тратили их там, за границей.

И вот, эти люди оказались предателями. Они дарят свои состояния украинцам, чтобы они убивали наших солдат. Это изменники. Невзоров – просто дезертир, беглец. Он всё мыслит себя каким-то ландскнехтом, сверхчеловеком, а он просто мерзкий дезертир, убежавший из русского окопа.

Нужно вместе с этими людьми винить и власть, которая сделала их таковыми. Отвергнуть саму форму, которая позволила создать этих монстров. И признаться, что эти чудовища, которые взрастились на русских слезах, нужно их просто отторгнуть. И вместе с ними отторгнуть саму форму государства, которое базировалось на них, как на столпах. Перестать считать их самыми просвещёнными, удачливыми, значительными», – сказал Проханов.