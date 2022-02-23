«Уже ни у кого нет сомнений, кто тут агрессор» – президент Польши о признании ЛДНР Россией
Россия дважды «атаковала Украину» – в 2014 и в 2022 году, когда признала государственность республик Донбасса.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По событиям в мире нет сомнений, что это Россия была несколько раз агрессором, а никто не атаковал Россию. Это не Россия находилась всё это время под какой-то угрозой. Это государства находятся под угрозой, которые были когда-то в СССР и которые после 1991-го года стали независимыми, это на них нападала Россия. Первой была Грузия, потом была Украина, и теперь снова Украина.
Уже ни у кого нет сомнений, кто тут агрессор. А если это так, то ни у кого нет сомнений, кто топчет международное право. А если так, то ни у кого нет сомнений, кто через все эти акты агрессии стремится восстановить военную атмосферу между государствами, которые хотят мира и хотят вооружиться, чтобы не быть атакованными, чтобы могли защищаться от агрессии», – вещал Дуда.
Он выразил крайнее удивление тому, что российское руководство якобы делает всё, чтобы помешать россиянам путешествовать по миру.
«Сложно понять, почему президент Владимир Путин и власть России действуют таким образом, чтобы вернуться к такому порядку, когда возможность путешествовать по миру, а мир был тогда для граждан тогдашнего СССР закрытый, а так это сегодня выглядит.
Международное сообщество свободного мира демократических государств, которые хотят мира во всём мире, которые хотят жить в мире, которые хотят обеспечить этот мир своим гражданам, а также другим людям, которые хотят жить в мире, должны сегодня сделать соответствующие шаги для того, чтобы агрессора сдержать», – призывал Дуда.
Спасибо!
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