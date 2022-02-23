«Уже ни у кого нет сомнений, кто тут агрессор» – президент Польши о признании ЛДНР Россией

Россия дважды «атаковала Украину» – в 2014 и в 2022 году, когда признала государственность республик Донбасса.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По событиям в мире нет сомнений, что это Россия была несколько раз агрессором, а никто не атаковал Россию. Это не Россия находилась всё это время под какой-то угрозой. Это государства находятся под угрозой, которые были когда-то в СССР и которые после 1991-го года стали независимыми, это на них нападала Россия. Первой была Грузия, потом была Украина, и теперь снова Украина.

Уже ни у кого нет сомнений, кто тут агрессор. А если это так, то ни у кого нет сомнений, кто топчет международное право. А если так, то ни у кого нет сомнений, кто через все эти акты агрессии стремится восстановить военную атмосферу между государствами, которые хотят мира и хотят вооружиться, чтобы не быть атакованными, чтобы могли защищаться от агрессии», – вещал Дуда.