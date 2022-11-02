Уже официально: украинцев призвали готовиться жить без света неделями

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Новости Украины

На Украине не исключено полное отключение электроэнергии и отопления в случае дальнейших попаданий российской армии в объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил в интервью Hromadske глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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«После 10 октября ситуация серьезно изменилась, российская армия начала целенаправленно разрушать нашу энергетическую инфраструктуру, которая является критической. Мы понимаем, что Киевская область снова становится форпостом города Киева. Бьют сюда непосредственно для того, чтобы света не было в самом Киеве», — заявил глава ОВА.

По словам Кулебы, Россия “сейчас создает гуманитарный кризис, аналогов которого мир не видел 70 лет”. Глава военной администрации отмечает, что необходимо готовиться к любому развитию событий, в том числе и самому сложному.

«Люди также должны готовиться и понимать, что у них должны быть запасы еды и воды. Должны быть заряженные мобильные телефоны», – отмечает он.

На вопрос, может ли произойти полное отключение электроэнергии, Кулеба ответил:

«Да, если будут продолжаться ракетные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры и мы не сможем сохранить ее благодаря ПВО. Если будут повреждения, которые мы сможем восстановить за две недели, то это будет свидетельствовать о том, что нам две недели нужно продержаться. Если будут другие повреждения, то процесс ремонта может занять и больше времени или, наоборот, меньше», – объяснил чиновник.