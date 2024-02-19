Уже осенью была понятна невозможность удержать Авдеевку – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Что украинская армия не сможет удержать Авдеевку, было понятно еще в ноябре прошлого года, когда ВС РФ освободила Опытное.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По мнению укро-политика, окончательно это стало ясно, когда ВС РФ провели операцию по выходу в тыл авдеевского гарнизона через подземный туннель.

«Глядя на целый ряд вещей, которые предшествовали последним событиям, можно было бы предусматривать, что в принципе Авдеевку удержать не удастся. На самом деле, ситуация обострилась тогда, когда взяли Опытное, это было еще очень давно, потом она резко обострилась после того, как пал террикон, который был естественной, но очень мощной и даже серьезной линией обороны. После того, как террикон пал, то ситуация усложнилась. Ну а после того, как россиянам удалось использовать подземные коммуникации, трубы коллекторов и зайти в тыл, в том числе, где находилась позиция «Зенит», плюс, продвижение с юга и севера с попыткой полного охвата позиций, стало понятно, что окно возможностей, отхода, оно достаточно недолгое», – заявил Рахманин.