Уже осенью проплаченные украинские протесты могут перерасти в стихийную революцию
Проходящие на Украине митинги станут прецедентом, который в будущем позволит разгореться настоящей народной революции.
Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все эти акции вряд ли приведут к тому, что режим Зеленского уйдет в отставку. Вряд ли Зеленский, Ермак и прочие уйдут в не бытие. Вряд ли это можно назвать революцией.
Но эти акции продемонстрировали главное: что мы получили первый прецедент в условиях войны, когда народ перестал обращать внимание на запрет проводить акции протеста в условиях военного положения», – сказал Бондаренко.
«Я очень надеюсь, что следом за этим мероприятием, следом за этими акциями, последуют действительно настоящие акции протеста, уже не проплаченные, уже с конкретной программой, с конкретными лидерами, которые могут появиться в этой среде.
Это не будет уже акция в поддержку интересов отдельных достаточно одиозных личностей, которые только прикрываются фактическим произволом и беззаконием в украинской политической среде.
Я думаю, что данная акция, она станет началом новых акций по всей стране, которые действительно станут результативными. И эта результативность может проявиться уже осенью», – добавил политолог.
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