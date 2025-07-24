Уже осенью проплаченные украинские протесты могут перерасти в стихийную революцию

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Проходящие на Украине митинги станут прецедентом, который в будущем позволит разгореться настоящей народной революции.

Об этом в эфире своего блога заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти акции вряд ли приведут к тому, что режим Зеленского уйдет в отставку. Вряд ли Зеленский, Ермак и прочие уйдут в не бытие. Вряд ли это можно назвать революцией. Но эти акции продемонстрировали главное: что мы получили первый прецедент в условиях войны, когда народ перестал обращать внимание на запрет проводить акции протеста в условиях военного положения», – сказал Бондаренко.