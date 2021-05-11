Уже перекрыто 70% лазеек вывода денег из России на Запад

11.05.2021, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ денонсировала сегодня соглашение России с Нидерландами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество. Королевство отказалось поднимать налог на вывод дивидендов из нашей страны.

«Наша цель – перекрыть каналы вывода финансовых ресурсов с территории РФ. Соглашения направлены на уклонение от уплаты налогов. Часть доходов выплачивается российским же бенефициарам через транзитную юрисдикцию с низкой налоговой ставкой. России не удалось договориться о повышении налоговой ставки до 15%, как это было сделано с Люксембургом и Кипром», – сказала депутат Елена Панина.

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По ее информации с 2017 по 2019 год объемы выплат из РФ в Нидерланды составили более 1 трлн 300 млрд руб. Если бы применялась ставка 15%, в бюджет РФ могло бы поступить на 147 млрд больше. При этом 459 млрд руб были выведены в качестве процентов по займам с нулевой ставкой налогообложения.

«Все эти соглашения были подписаны в 90-е годы. Эти Авгиевые конюшни приходится разгребать. Так же сложно идут переговоры со Швейцарией. Возможно, и этот договор придется денонсировать», – сказала Панина.

Как рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов, всего у России заключено 84 подобных соглашения, благодаря которым из страны выводится ежегодно 9 трлн руб. После денонсации соглашения с Нидерландами (с учетом состоявшегося пересмотра соглашений с Люксембургом и Кипром) будет ликвидировано 70% выплат в транзитных юрисдикциях. Останется договориться еще с тремя юрисдикциями: Швейцарией, Гонконгом и Сингапуром, через которые ежегодно выводится 150 млрд руб.

По данным депутата-коммуниста Алексей Коломейцева 80% рынка торговых сетей принадлежит субъектам, находящимся в оффшорах. Из них 10 субъектов зарегистрированы в Нидерландах.

«Все оффшорные компании имеют счета в американских и британских банках. То есть, никакие они не свободные и неподконтрольные. Оттуда, как с Дону, выдачи нет. Все, что туда вывезли, назад не вернешь», – сказал Коломейцев.