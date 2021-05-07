Подпишись на рассылку
07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Конфликт, Культура, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

«Уже про**али!» Дочь киевского судьи поддержала Басту и заявила, что Крым – это не Украина

Новости УкраиныТравля российских исполнителей на Украине привела к тому, что в эту «дикую» страну перестали...

Травля российских исполнителей на Украине привела к тому, что в эту «дикую» страну перестали приезжать нормальные музыканты.

Об этом на своей странице в соцсети заявила киевская студентка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я читаю в новостях – ему (Басте) что-то рассказывают, доказывают, что «Крым наш», не дают человеку отдохнуть в каких-то заведениях. Наше быдло украинское, угомонитесь – он артист, и то, что он выступал в Крыму, уже ничего не значит – Крым уже не наш, смиритесь с этим, бл*дь, про**али.

А потом эти новости – какие-то денежные вознаграждения за его местонахождение. Вы что там, вообще е**нулись? Фу, позор, украинцы.

И так уже к нам, на Украину, никто из нормальных исполнителей почти никто не приезжает. Кого нам слушать? Наше украинское дерьмо? Я не вывожу, у меня уши от этого дерьма вянут. У нас единицы, на пальцах одной руки можно перечислить. Просто дикари», – сказала она.

Скандальное заявление вызвало немедленную реакцию в СМИ – как стало известно, девушка по имени Анастасия является дочерью  судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой и ГБРовца Анатолия Тарасюка.

Инцидент прокомментировал в эфире своего YouTube-канала нацист-убийца Сергей Стерненко.


«Это может потянуть на статью, потому что Настя фактически выступила против территориальной целостности Украины, когда сказала что «Крым не наш». То есть, она считает, что Крым – это не Украина. Но при этом живёт в Киеве, ходит в Киевский национальный университет Шевченко, и при этом нормально себя чувствует именно на Украине…

Я вам напомню, что Настя учится на юриста. И, весьма вероятно, она хочет, как и её мама, стать судьёй, вершить правосудие, и выносить решения именем Украины. Мы теперь будем очень внимательно следить за её карьерой», – пообещал нацист.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть