07.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Травля российских исполнителей на Украине привела к тому, что в эту «дикую» страну перестали приезжать нормальные музыканты.

Об этом на своей странице в соцсети заявила киевская студентка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я читаю в новостях – ему (Басте) что-то рассказывают, доказывают, что «Крым наш», не дают человеку отдохнуть в каких-то заведениях. Наше быдло украинское, угомонитесь – он артист, и то, что он выступал в Крыму, уже ничего не значит – Крым уже не наш, смиритесь с этим, бл*дь, про**али.

А потом эти новости – какие-то денежные вознаграждения за его местонахождение. Вы что там, вообще е**нулись? Фу, позор, украинцы.

И так уже к нам, на Украину, никто из нормальных исполнителей почти никто не приезжает. Кого нам слушать? Наше украинское дерьмо? Я не вывожу, у меня уши от этого дерьма вянут. У нас единицы, на пальцах одной руки можно перечислить. Просто дикари», – сказала она.

Скандальное заявление вызвало немедленную реакцию в СМИ – как стало известно, девушка по имени Анастасия является дочерью судьи Печерского райсуда Киева Кристины Константиновой и ГБРовца Анатолия Тарасюка.

Инцидент прокомментировал в эфире своего YouTube-канала нацист-убийца Сергей Стерненко.

«Это может потянуть на статью, потому что Настя фактически выступила против территориальной целостности Украины, когда сказала что «Крым не наш». То есть, она считает, что Крым – это не Украина. Но при этом живёт в Киеве, ходит в Киевский национальный университет Шевченко, и при этом нормально себя чувствует именно на Украине…

Я вам напомню, что Настя учится на юриста. И, весьма вероятно, она хочет, как и её мама, стать судьёй, вершить правосудие, и выносить решения именем Украины. Мы теперь будем очень внимательно следить за её карьерой», – пообещал нацист.