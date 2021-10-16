Уже пять лет со дня гибели – в Донецке открыли памятный знак «Мотороле»

16.10.2021 14:39 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

В Донецке в пятую годовщину гибели открыли памятный знак в честь Героя ДНР, первого комбата «Спарты» Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

Об этом об этом сообщает официальный сайт главы республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять лет прошло с того момента, как перестало биться сердце Героя. Противник не смог победить его в честном бою. Только теракт смог оборвать его жизнь», – сказал Пушилин и добавил, что героический путь Арсена Павлова войдет в учебники истории Донбасса.

Открытый сегодня мемориал будет временным – вскоре появится полноценный памятник.

Площади присвоено имя Арсена Павлова. Она находится рядом с Киевским проспектом, приблизительно в 4 км от Донецкого аэропорта.

«Наша задача – увековечить память о нем. Сегодня на площади его имени мы закладываем камень. В последующем будет открыт памятник, достойный героя Донбасса. Он отдал свою жизнь, чтобы русские люди на этой площади могли просто гулять. Чтобы они могли просто жить», – заявил глава республики.

В свою очередь вдова Героя ДНР Елена Павлова поблагодарила собравшихся.

«Я хочу сказать огромное спасибо за то, что он жив благодаря вам, благодаря вашей памяти. Сказать огромное спасибо руководству республики за то, что не дают забыть о нем», – сказала Павлова.

Ранее на вооружение погранслужбы ФСБ поступил катер модели РИФ-112, названный в честь Моторолы. Он несёт службу на Дону.