Уже сейчас надо думать, что будет после Украины – киевский писатель

18.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Украина медленно, но уверенно умирает – страна один за одним теряет регионы, население, промышленность и экономику.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший киевский журналист и писатель Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Ваджры, распад Украины начался задолго до Евромайдана.

«Умирает ли Украина? Да, она умирает. Она давно это делает.

Первая книга моя, которую я начал писать еще в 2005-м году, она называется «Распад». Распад – это умирание. Тогда еще не понимали, мне приходилось на пальцах объяснять. В 2015-м году многие это поняли, но до сих пор, может быть, не могут до конца в это поверить. Что процесс распада идет и мы с каждым годом все больше и больше наблюдаем его результаты.

Если раньше они были небольшие, незаметные, скорее латентные, то сейчас они очевидные. Там территория отвалилась, там территория. Там население сократилось, там заводы позакрывались, там мост упал, там людей поубивало, там вообще какие-то шизофреники ходят. Вот оно как, процессы-то идут непрерывно», – констатировал Ваджра.

Писатель подчеркнул, что нынешняя Украина исторически является частью России, которая непригодна для самостоятельного существования.

«Юго-западная территория России сама по себе существовать не может. Это доказала история, это доказали столетия. Для этого просто надо почитать эту историю. Не первый раз, этот эксперимент, который мы сейчас наблюдаем, растянувшийся почти на 30 лет, – это не первый эксперимент на этой территории по самостийности. Эти эксперименты уже были и они все заканчивались одинаково. И этот закончится одинаково.

Не потому, что где-то злые москали и не потому, что в Киеве жидо-массоны что-то захватили, власть. Не поэтому, а потому что есть объективные причины. Даже, если дебилы соберутся толпой и будут скакать, они эти причины не отменят.

Вот и все. Поэтому надо думать не о том, как сохранить Украину, а о том, что будет после Украины», – заключил Ваджра.