Уже сейчас нужно готовиться к прямой войне с НАТО на территории Украины – Марочко
Новая Курская дуга закончится для украинских неофашистов потерей Сумской области, после чего спасти положение киевского режима сможет только прямое вмешательство войск НАТО.
Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Освобождение Курской области не закончится на границе бывшей УССР. По моему глубокому убеждению, пойдёт продвижение глубоко в Сумскую область, чтобы создать буферную зону для жителей Российской Федерации.
С военной точки зрения-это вполне логично и оправданно. Боевые действия не могут быть только позиционными – если сидеть всё время в окопах, то никакой войны не выиграть. Позиционная оборона может быть только в краткосрочной перспективе, а чтобы достичь какого-то успеха, нужно идти вперёд, что в принципе и делают сейчас наши военнослужащие в районе Красноармейска, Дзержинска, на Кременном участке.
И если наше командование решит выдворять украинских боевиков, нет смысла останавливаться на границе бывшей УССР – нужно заканчивать боевые действия, специальную военную операцию, уничтожить всю украинскую группировку, провести демилитаризацию и денацификацию. И, естественно, создать условия, чтобы украинское командование вместе с их преступным политическим руководством капитулировало», – подчеркнул эксперт.
Он добавил, что целью продвижения российской армии на Запад является освобождение людей, которые еще в 2014 году не пожелали быть в составе Украины.
«Если мы берём военную составляющую всего этого, то естественно, очень крупная агломерация и в Дзержинске, и в Красноармейске сейчас в той стадии, когда украинскому командованию нужно будет принимать кардинальное решение. Потому что силы и средства тают на глазах, в том числе благодаря необдуманным действиям в Курской области.
Продвижение наших войск приводит к тому конечному результату, который поставлен нашим верховным главнокомандующим. И это сообщающиеся сосуды: если начинаются признаки разрушения фронта, прорывы на некоторых участках, то украинскому командованию нужно выбирать, куда перебрасывать свои резервы, которые имеют свойство заканчиваться», – указал эксперт.
По его словам, то, что сейчас происходит на Донецком, Южно-Донецком направлении – это предпосылки к общей победе на всей территории проведения специальной военной операции.
«Если мы прорвём оборону и пойдём дальше, говорить о каких-то успехах украинских боевиков на других участках не придется. Конечно, они сейчас могут провести какие-то локальные операции, что мы увидели в Курской области. Они ещё способны, по моему мнению, провернуть неожиданные операции на других направлениях. Но это в ближайшие пару месяцев. Больше просто у них не будет сил и средств.
Тут только остаётся один выход: официальный заход натовских войск. Такой вариант уже обсуждается в западных СМИ. И я считаю, что сейчас такое развитие ситуации нужно тоже обсуждать и предпринимать какие-то меры на упреждение. Насколько мне известно, наше командование тоже действует в этом направлении», – заключил Марочко.
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