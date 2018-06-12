12.06.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Уже скоро Киев останется совершенно один на политической арене

Если переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе будут продолжаться в том же ключе, то страны-гаранты Минских соглашений могут сплотиться против недоговороспособного Киева.

Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» высказал журналист Андрей Бабицкий.

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Он отметил, что по итогам вчерашней встречи Нормандской четвёрки особых прорывов не произошло.

«Их и не могло произойти, поскольку позиции России и Украины диаметрально противоположные. Для России и Донбасса в целом итоги этой встречи позитивны, поскольку Россия заявила о том, что её позиция остаётся неизменной. Она продолжает настаивать на выполнении Минских договорённостей. Вернулись к соглашению о разведении сил в трёх тыловых зонах, которые были достигнуты ещё в 2016-ом году. Это попытка вернуться к исходным позициям и всё-таки начать процесс разведения сторон, сдвинуть с места этот вопрос, который не решается уже на протяжении нескольких лет», сказал Бабицкий.

Он выделил заявление Лаврова о том, что позиция Киева и США по миротворцам полностью противоречит Минским соглашениям, что глава МИД РФ предложил Киеву опровергнуть поправками к проекту резолюции, поданной Россией в ООН о целях и способах разворачивания миротворческой миссии в зоне конфликта.

«Он заявил, что пока дело ограничивается исключительно заявлениями, которые делают и представители Украины, и спецпредставитель по Украине Госдепа США Курт Волкер, но никаких конкретных предложений в Москву по изменению этого проекта резолюции не поступало. Соответственно, Россия пока является инициатором этой идеи, и у неё есть какая-то правовая почва», – подчеркнул журналист.

По его словам, Франция и Германия понимают логику, в соответствии с которой все предложения Вашингтона и Киева ломают Минские договорённости.

«Есть ощущение, что Киев в этом процессе остаётся в одиночестве. Скорее, Россия, Германия и Франция пытаются снова вдохнуть жизнь в Минский процесс, понимая, что это можно сделать, исключив радикальные проекты, которые подаются публике Вашингтоном и Киевом. Поэтому я полагаю, что здесь имеет место формула «3+1», где Москва, Берлин и Париж выступают как единое целое, а Киев остаётся в одиночестве, отстаивая собственную позицию», – подытожил Бабицкий.