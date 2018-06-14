14.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Уже скоро украинцев начнут выселять из квартир за долги

Правительство на 70% сокращает количество украинцев, получающих субсидии от государства, что приведет к тому, что вскоре за долги ЖКХ у граждан будут забирать квартиры.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр по делам семьи, молодежи и спорта, депутат Верховной Рады Юрий Павленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, в некоторых областях количество отказов людям, обратившимся за получением субсидий, достигает 90%.