Уже сотни украинских военных преступников получили большие сроки

Попавшие под суд в РФ украинские военнопленные получают бесплатных адвокатов.

Об этом в эфире канала «UkrLive» заявил украинский правозащитник Евгений Захаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинских пленных осуждают в совершении общеуголовных преступлений: нанесение тяжких телесных, и там можно найти террористические акты, измена родине, шпионаж, и всё на свете. Но к военнопленным такое вообще не должно применяться, их не должны судить. Тем не менее, это происходит, и наши военнопленные получают огромные сроки лишения свободы – и пожизненное заключение, и до 30 лет. Но пока что их не так много, это началось чуть больше года назад. Сначала их были единицы, потом десятки, сейчас сотни. А всего военнопленных тысячи», – сказал Захаров.

«Те, кто осуждён, находятся в местах лишения свободы вместе с россиянами. И они имеют такой же самый режим. У них такие порядки, что суд должен проходить по российскому Уголовному кодексу. Конкретно их судит Суд Южного военного округа РФ. Там есть сайт, туда вывешиваются все поступившие в СИЗО. Так мы узнаём, кто появился из новеньких. К ним можно послать адвоката. Российского, из тех, который согласится. Если мы адвоката не посылаем, им дают адвоката по назначению, которые, как правило, ничем не помогаю», – утверждает Захаров.

Тем не менее, правозащитник пожаловался, что при этом украинских военнопленных «страшно пытают по методикам времён Берии».