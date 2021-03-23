«Уже все давно забили»: Украинские каратели плевать хотели на перемирие

23.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Задействованная на Донбассе украинская карательная группировка уже давно не соблюдает перемирия.

Такое признание в эфире интернет-канала «Скрыпин» сделал руководитель «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет определенное оживление с обеих сторон. Соответственно, уже нет тех заявлений, что Вооруженные Силы дают ответ, не дают. Уже все давно забили и сразу, по возможности, когда есть по кому, отвечают, активно применяя все соответствующие виды вооружения и техники», – заявил Чмут.

Напомним, ранее офицер ВСУ в отставке, военный обозреватель Дмитрий Лиховий, еще в то время, когда на Донбассе действовал так называемый режим тишины, заявлял, что вопреки запрету, со стороны украинской армии на фронте работают как крупнокалиберные минометы, так и снайперы.