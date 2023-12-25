Уже всем очевидно, что Киев врёт о страшном положении на фронте – Арестович

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Даже западные журналисты отмечают, что украинское политическое и военное руководство врёт о положении дел на фронте даже собственным гражданам.

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас главная система демотивации в том, что народу даже правду не говорят. Вот, замредактор «Bild» Пауль Ронцхаймер, я его лично знаю. Он провёл неделю в Киеве, и лично общался с очень многими чинами Минобороны, армии и администрации президента и парламента. И он говорит, что их реальные оценки положения дел на фронте и вообще в стране радикально отличаются от их официальных заявлений. Помните, как мы морально выигрывали эту войну в её начале? Мы просто правду говорили, а они врали. А теперь мы перестали говорить правду, и сразу потеряли моральное преимущество», – возмутился Арестович.

Он подчеркнул, что из-за этого никто не хочет умирать за Украину.

«Человек, которого на улице взяли, и которому предстоит поехать на фронт, понимает, что ему врут. А на Украине ты не скроешь, все знают, что врут. А раз врут, значит, не хотят говорить правду. Значит, правда так ужасна и бесперспективна, и зачем тогда идти за неё умирать», – подытожил беглый политик.