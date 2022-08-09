Уже вторая страна ближнего востока отказалась от украинского зерна

09.08.2022  08:43 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Зерно, Скандал, Торговля, Украина, Экономика
Новости Украины

Конечный покупатель в Ливане отказался принять груз с украинской кукурузой из-за задержки сроков доставки.

Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

Конечный покупатель в Ливане отказался принять груз с украинской кукурузой из-за задержки сроков доставки....

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«По информации грузоотправителя, конечный покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки (более 5 месяцев). Так что грузоотправитель сейчас ищет другого грузополучателя. Это может быть в Ливане или другой стране», – говорится в сообщении.

7 августа сообщалось, что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается.

Суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинским зерном и мукой, которые в Киеве называют “украденными” Россией.

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия вывезенным с юга Украины ячменем. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно везло из Крыма муку, а пшеница была вывезена Бердянска Запорожской области.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.

Напомним, это уже второй  после подписания зерновой селки в Стамбуле случай отказа страны-получателя от украинского зерна. Ранее это сдеал Египет, отказавшись принимать 400 тысяч тонн украинской пшеницы из-за просрочки. В Киеве надется на то, что прибыль от вывоза зерна позволит Украине, как чесьно признался Воадимир Зеленский “прожить еще 2 месяца”.

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