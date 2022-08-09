Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Конечный покупатель в Ливане отказался принять груз с украинской кукурузой из-за задержки сроков доставки.

Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«По информации грузоотправителя, конечный покупатель в Ливане отказался принять груз из-за задержки сроков доставки (более 5 месяцев). Так что грузоотправитель сейчас ищет другого грузополучателя. Это может быть в Ливане или другой стране», – говорится в сообщении.

7 августа сообщалось, что первое судно с украинской кукурузой, которое должно было зайти в порт ливанского Триполи, задерживается.

Суд в Ливане снял арест с сирийского судна Laodecia с украинским зерном и мукой, которые в Киеве называют “украденными” Россией.

Посольство Украины в Ливане сообщило о заходе 27 июля в морской порт Триполи сирийского судна, которое было загружено в порту Феодосия вывезенным с юга Украины ячменем. Позже посол сообщил, что пришвартованное в Ливане сирийское судно везло из Крыма муку, а пшеница была вывезена Бердянска Запорожской области.

Ливан отверг заявление Украины о краже зерна.

Напомним, это уже второй после подписания зерновой селки в Стамбуле случай отказа страны-получателя от украинского зерна. Ранее это сдеал Египет, отказавшись принимать 400 тысяч тонн украинской пшеницы из-за просрочки. В Киеве надется на то, что прибыль от вывоза зерна позволит Украине, как чесьно признался Воадимир Зеленский “прожить еще 2 месяца”.