Уже ясно, что «Атакмсы» ничем не помогли Зеленскому – советник главы ДНР

Елена Острякова.  
05.05.2024 17:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 552
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Военная помощь из США начала поступать на фронт еще до решения Конгресса о ее выделении, но она не усилила ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная помощь из США начала поступать на фронт еще до решения Конгресса о ее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Пока какого-то усиления я не чувствую. Но есть ощущение, что пакет помощи начал заходить на Украину еще до принятия решения Конгрессом США. Это мы заметили по применению баллистических систем «Атамакс» и других ракетных систем. Это мнение наших ПВОшников. Они с системами стран НАТО справляются достаточно успешно. Это видно по отражению атак на Мариуполь и Крым», – сказал Кимаковский.

В то же время он отметил, что противник заметно активней стал применять БПЛА.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть