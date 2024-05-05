Уже ясно, что «Атакмсы» ничем не помогли Зеленскому – советник главы ДНР

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Военная помощь из США начала поступать на фронт еще до решения Конгресса о ее выделении, но она не усилила ВСУ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока какого-то усиления я не чувствую. Но есть ощущение, что пакет помощи начал заходить на Украину еще до принятия решения Конгрессом США. Это мы заметили по применению баллистических систем «Атамакс» и других ракетных систем. Это мнение наших ПВОшников. Они с системами стран НАТО справляются достаточно успешно. Это видно по отражению атак на Мариуполь и Крым», – сказал Кимаковский.

В то же время он отметил, что противник заметно активней стал применять БПЛА.