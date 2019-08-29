Уже завтра в Киеве ждут террориста Сенцова

29.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Возвращение украинских экстремистов, задержанных и осужденных в России, на Украину произойдет уже в пятницу.

Об этом а эфире телеканала «Прямой» заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, новоизбранный депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чийгоза, часть из задержанных, в частности террорист Олег Сенцов, уже доставлены в Москву и готовятся к отправке.

«Олег Снегов в Лефортово. По той информации, что я владею, в пятницу должны прибыть. Все вместе. Но это все настолько предположительно, потому что я сам прошел этот путь и знаю, что изменения могут быть, но принцип сам, что они уже находятся, скажем так, этот вопрос уже на рельсы поставлен, и он все равно будет отработан – это да», – заявил Чийгоз.