Ужестчение мобилизации не смогло повысить качество ВСУ

Усиление мобилизации на Украине приводит к пополнению частей людьми, но не увеличивает их качество. Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Рожина, отсутствие мотивации приводит к тому, что профессионализм падает, а новые мобилизованные не способны управлять сложной техникой.

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«Мобилизация перманентно идет, она требуемые параметры не выбирает, у них всегда есть недостаток, есть нормативы, они их не выбирают, тем не менее, определенного качества пополнение они набирают. В основном, количество насильно набранных увеличивается по экспоненте, мы все видим, как это происходит. Это ведет к общему снижению качества личного состава», – сказал эксперт.

«С одной стороны, люди есть, но мотивация, обученность этих людей оставляет желать лучшего. Но у них выбирать не приходится и в этом аспекте нанесение ущерба для тех частей, где еще остаются какие-то ветераны войны на Донбассе, кадровые какие-то военные, – чем сильнее будут нести потери эти подразделения, тем сильнее будет падать общий уровень украинской армии. Он очевидно падает, это признается и западными военными экспертами. Именно потому, что можно поставлять вооружение и технику, но качество людей, которые ее эксплуатируют, оно снижается вследствие очень серьезных потерь в личном составе. Люди, слабо мотивированные не могут закрыть эту проблему в относительно разумные сроки», – заявил Рожин.