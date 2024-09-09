Ужесточение мобилизации грозит Украине вооруженным майданом – киевский профессор

Анатолий Лапин.  
09.09.2024 15:53
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Украину ждут серьезные внутренние противоречия и революционные вызовы в случае дальнейшего ужесточения мобилизации и снижения возраста пригодных к отправке на фронт. Об этом в эфире видеоблога Виталия Дикого заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Василенко, это усугубится тем, что на руках у украинского населения большое количество оружия.

Украину ждут серьезные внутренние противоречия и революционные вызовы в случае дальнейшего ужесточения мобилизации и...

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«[Киевский философ] Дацюк считает, что вся наша эпопея кровавая с российско-украинской войной закончится гражданской войной. Ну, войной-не войной, но конфликтом любая война заканчивается. Будет ли подписано перемирие или не будет?

…Рада, к всеобщему ужасу говорит о понижении призывного возраста с 25 лет до 22 лет, а там, глядишь и дальше. Если до этого дойдет, это будет социальный конфликт в обществе, которое привыкло к майданам. Но прошлый майдан на 100 человек приходились единицы оружия, а тут на 100 человек будет приходиться 120 единиц оружия», – заявил Василенко.

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