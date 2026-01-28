Ужесточение морской блокады России. Неожиданное здравомыслие Испании

28.01.2026 12:03
Испанское спасательное судно сопроводило в марокканский порт включенный в санкционные списки ЕС и Британии нефтяной танкер Chariot Tide (шел под флагом Мозамбика). Танкер связывают с «теневым флотом» России, однако испанцы не стали его задерживать, сообщает один из рупоров глобалистов агентство «Рейтер».

Испанцы объяснили, что у танкера вышел из строя двигатель, он дрейфовал без движения в международных водах, после чего попал в поисково-спасательную зону Испании. Тогда танкеру помогли добраться до Марокко. Эта страна, хотя и является союзником США, поддерживает хорошие отношения с Россией.

Впрочем, действия Испании – скорее, исключение.

Напротив, в ближайшее время Россия может столкнуться с ужесточением блокады морских перевозок нефти, особенно на Балтике.

Буквально накануне западные прибрежные страны приняли заявление «Растущие риски для безопасности на море», где особо отмечается «растущее использование судов теневого флота для обхода международных санкций», а Россия прямо обвиняется в создании помех для систем навигации в Балтийском море.

Документ подписан правительствами Британии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши и Швеции.

«Суда должны плавать под флагом только одного государства, а суда, плавающие под флагами двух или более государств, используя их по своему усмотрению, могут рассматриваться как суда без гражданства», – говорится в заявлении.

В документе требуется, чтобы экипажи танкеров не отключали навигационное оборудование (очевидно, чтобы скрыть заход в российские порты) и уведомляли о перегрузках с судна на судно.

Российские комментаторы видят тревожные перспективы.

«Подобный коллективный демарш – это не просто санкция, а ультиматум с прямыми силовыми последствиями, фактически легализующий акт военно-экономической блокады в стратегически важном регионе.

Ну, а что мы хотели? Мы не отреагировали на захват наших танкеров амерами. Потом не отреагировали на захват нашего танкера французиками. Они посмотрели – мы не отвечаем. Значит, можно раскручивать спираль эскалации и дальше – мы же не реагируем», – комментирует обозреватель Юрий Баранчик.

Телеведущий Максим Шевченко указывает:

«Блокада Балтийского моря странами НАТО в отношении российских танкеров «теневого флота» это реальность. В этой ситуации надо искать выходы к другим морям.

Например, не сдавать Иран американцам и сионистам в обмен на «обещания в Анкоридже».

Военкор Александр Коц опасается:

«Таким образом НАТО уже сегодня отрабатывает будущий сценарий морской блокады на Балтике России в целом и Калининграда в частности».

