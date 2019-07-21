21.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Донбасс, Украина
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Ужесточившиеся обстрелы Донбасса у Зеленского объявили «позитивом»

Ужесточившиеся обстрелы Донбасса после прихода к власти Владимира Зеленского – это, оказывается, результат неких позитивных изменений действий нового главы государства.

Соответствующий тезис на брифинге в Киеве озвучил глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В рамках полномочий, которые есть у представителей нашей команды, а это именно президент государства, Владимир Зеленский, его офис, уже делается ряд действий, которые позитивно влияют на сложившуюся ситуацию.

Я бы хотел напомнить, что это первый президент, который начал реально имплементировать Минские договоренности. У нас прекращение огня, разведение войск, к сожалению, пока еще только  в отдельно взятой территории, но я надеюсь. Что это будет распространяться на всю линию разграничения, и Минск начнет выполняться.

Параллельно вы знаете ситуацию с Нормандским форматом. Президент предложил расширить его за счет представителей США и Великобритании. Это было бы очень серьезным подспорьем в урегулировании», – заявил Разумков.

Он также выразил надежду, что после начала работы новой Рады и формирования Кабмина будет «имплементирована информационную стратегию», ранее анонсированную Зеленским.

Напомним, что украинский президент анонсировал ведение информационной войны против ЛДНР с целью возвращения Донбасса под контроль Киева.

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