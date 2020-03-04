Узнаваемая демагогия либералов: «Не нужно денег на оружие, отдайте их беременным!»

04.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербская прозападная оппозиция подвергла критике власти страны за возросшие расходы на укрепление армии (ранее поставки вооружений из России вызвали озабоченность у США и сепаратистов в Косово).

Один из вождей бойкотирующего предстоящие в апреле парламентские и местные выборы в Сербии оппозиционного «Альянса за Сербию» олигарх Драган Джилас в очередной раз обрушился с критикой на президента Сербии Александра Вучича. Поводом стало анонсированное сербским лидером в ходе официального визита в Израиль намерение приобрести местные беспилотники для нужд армии.

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«Мы покупаем беспилотные бомбардировщики, и кого мы собираемся бомбить, на кого нападаем? – написал Джилас на своей странице в Facebook. – Направьте эти деньги на издание книг, беременным женщинам, пенсионерам и тем, кто нуждается».

Далее «оппозиционер» предложил перенаправить 130 миллионов евро, выделенных из бюджета на строительство железной дороги до Венгрии, на лечение детей за рубежом, а вместо строительства нового футбольного стадиона выделить средства на детей, врачей, учителей и воспитателей.

Надо отметить, что схожие демагогические лозунги раздавались и в последние годы существования СССР, и в России 90-ых, что способствовало деградации и разрушению советских и российских вооруженных сил, распаду страны, увязанию во множестве локальных конфликтов, уходу с мировой арены. При этом «освободившиеся» средства до детей, учителей и врачей почему-то так и не дошли.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в Сербии нулевых, когда страной руководили прозападные либералы из Демократической партии, которые сейчас рвутся к власти, пытаясь снести «режим» Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии.

Драган Джилас начинал в 90-е, как оппозиционный студенческий лидер и журналист, был одним из основателей сербского аналога российской радиостанции «Эхо Москвы» – радио B92. Как и большинство нынешних либеральных оппозиционеров, состоял в Демократической партии, был мэром Белграда.