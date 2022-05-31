«В 10-дневный срок» – Аксёнов обещает увеличить прохождение людей и грузов на границе с Херсонщиной

31.05.2022  19:20 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Торговля, Транспорт, Украина
Новости Украины

Пункты пропуска в Крым расширят на полосу для скорейшего прохождения транспорта.

Чтобы снять ограничения на въезд личных автомобилей с украинскими номерами, власти Крыма обратились в межведомственную правительственную комиссию, которая занимается вопросами освобожденных территорий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пункты пропуска в Крым расширят на полосу для скорейшего прохождения транспорта. Чтобы снять ограничения...

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Об изменении в работе пунктов пропуска сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, процедуру прохождения пограничного контроля сократить нельзя, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения.

«Считаем, что в течение 10 дней мы улучшим ситуацию. Принятые меры будут способствовать сокращению времени ожидания и созданию более комфортных для людей условий прохождения границы, – отметил Аксенов. – Также хочу сообщить крымским предпринимателям, что ограничений на вывоз продукции в Херсонскую область и на освобожденные территории Запорожской области нет. Исключение составляют зерновые и удобрения».

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в районе Чаплынки открывается специальный переход для ускорения прохождения грузов. Автотранспорт остается основным для доставки и вывоза продукции с территории Херсонщины, и на пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой» скопились километровые очереди, в том числе – гуманитарных конвоев с продуктами первой необходимости.

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