«В 1999 году мы начали путь к войне» – супруга Марчука хвалится рекордом по разжиганию антироссийских настроений

30.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В ходе президентской кампании на Украине в 1999 году украинцы сделали фатальный выбор, позволив Леониду Кучме остаться на второй срок.

Об этом в эфире меджлисовского канала «ATR» заявила Лариса Ившина, главный редактор русофобской киевской газеты «День», жена экс-главы СБУ и бывшего премьера Украины Евгения Марчука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий передачи – находящийся в розыске в РФ беглый либерал Айдер Муждабаев похвалил Ившину за то, что ее газета уже четверть века разжигает антироссийские настроения, и это дало плоды.

«Ты чувствуешь, что сейчас, как говорится, дошло? Что то, что вы делали 10-25 лет назад, то сейчас уже значительный общественный прогресс, и гораздо больше украинского и патриотичного, и русские уже не братья, по крайней мере, для большинства», – спросил у Ившиной Муждабаев.

«Конечно, но еще очень много того, что пытается или вернуться, или не является проговоренным с новой позиции, – ответила Ившина. – После выборов 99 года, мне кажется, что страна тогда сделала фатальный выбор, и мы были единственными, кто был против выбора Кучмы на второй срок. Практически все были «за», в частности, даже журналисты. И этот водораздел был очень важным, его нужно помнить, когда всё началось. С 99 года мы начли свой путь к войне».

«У нас в то время вышла статья в газете, которая называлась «Титаник» отправился в путь». Это очень важно, потому что были люди, которые могли предвидеть. И это не так сложно, как кажется. Потому что Украина вышла из Советского Союза и за 4 года передышки были для национального возрождения до 94 года. После этого начался грубое деление постсоветского имущества и всех ресурсов», – добавила киевская журналистка.