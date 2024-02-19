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Народное ополчение Крыма сыграло большую роль в политических процессах перехода региона из состава Украины в Россию, за что отдельное спасибо надо сказать Вашингтону.

Об этом заявил экс-командир народного ополчения, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смысл народного ополчения был защитить жителей полуострова от той нацистской хунты, которая рвалась на наш полуостров. Поэтому крымское ополчение парализовало полностью работу всех националистических организаций всякого толка, парализовало работу всех на то время украинских государственных правоохранительных органов и фактически собой подменило всю правоохранительную систему, став фундаментом для нашего лидера Сергея Аксенова для выполнения важнейшей задачи – отстоять независимость республики, наш полуостров от той нечисти, которая рвалась сюда дестабилизировать ситуацию и пролить кровь. Наша задача была выполнена в полном объёме. Считаю, что народное ополчение сыграло важный функционал в части мирного перехода в законодательном поле Республики Крым», – подчеркнул он.

По словам депутата, к законности Всекрымского референдума западные оппоненты не могут предъявить претензий. И их нужно благодарить за возвращение Крыма в «родную гавань».

«Уверен, конечно, что ни народное ополчение не возникло бы, ни Крымская весна не состоялась, если бы Запад не вмешался в ситуацию на Украине и не провёл ту демонстративную акцию устрашения, кровавый государственный переворот, который послужил катализатором отделения и возвращения Крыма в родную гавань. За что очень благодарим Вашингтон в лице тех действующих руководителей, за те стратегические ошибки, которые они осуществили тогда и осуществляют сегодня, делая нашу Россию сильной, могущественной и процветающей», – отметил Шеремет.

Экс-командир одного из отрядов народного ополчения, ныне депутат Государственного совета Крыма и председатель Союза ветеранов сводного полка народного ополчения Крыма Армен Мартоян напомнил, чем на самом деле занимались ополченцы под его командованием – блокировали прибывающих из Киева провокаторов.

«Прилетал депутат Рады Ляшко, который получил достойный отпор и улетел тут же через два часа, не въезжая в город, с хорошим приветом от крымчан. Прилетал миллионер Геннадий Балашов, который хотел тоже баламутить, сыграть роль якобы добродетеля, который предлагал: «я вам раздам деньги, вы только не выходите против». Приезжал нынешний депутат, который ходит по Евросоюзу. По-моему, его назначили главой какого-то комитета, Гончаренко, который тоже получил привет. И они все прилетали, и совместно с радикально настроенными меджлисовцами проводили митинги, мероприятия, которые провоцировали население на столкновение. Наша задача была их заблокировать, аккуратно вывести – и отправить домой. Что благополучно мы осуществляли», – пояснил Мартоян.

Он тоже считает, что ополчение сыграло большую роль в событиях Крымской весны. Хотя фактически дружинники не имели права задерживать граждан, не имели оружия, и были призваны для усиления милицейских патрулей и охраны объектов инженерной инфраструктуры от возможных диверсий и терактов. В российском законодательном поле для народного ополчения не нашлось места, и его смогли легализовать только созданием госпредприятия с функциями охраны, существенно сократив штат и урезав оклады. Но участники ополчения считают свой вклад недооцененным.

«Наверное, не подрасчитали наши оппоненты, что действительно – помимо силовых структур выйдет народ, который начнёт сопротивляться. Ведь в 2014 году на самом деле народное ополчение Крыма взяло в руки все силовые структуры – и ФСБ, и полицию, и прокуратуру. Насколько упала преступность в 2014 году в ходе Крымской весны, практически не было преступлений. Потому что они все знали, что по городу патрулирует народное ополчение, у всех стратегически важных объектов стоят наши ополченцы, и малейшее движение сразу же блокируется и захватывается нашими ополченцами во главе с нашим командующим Михаилом Шереметом и главнокомандующим Сергеем Аксеновым», – подчеркнул Мартоян.