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25.03.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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В 2014 году ВСУ готовились ударить по Брянску, Белгороду и Ростову – Муженко

Новости Украины

В конце февраля-начале марта 2014-го года Украина привела в полную боеготовность свои войска вдоль границ с Россией. По команде в конфликт могли вступить порядка 55-ти тысяч военнослужащих.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил бывший начальник Генштаба Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вообще, когда начались эти события, связанные с Крымом – конец февраля, начало марта месяца, под легендой учений «Весенний ливень» было проведено приведение в боевую готовность – «полная» – все Вооруженные Силы. И на разных направлениях было создано несколько группировок, потому что россияне еще 26-го февраля привели в боевую готовность войска и Западного военного округа, и Южного военного округа, и Центральный военный округ.

Тогда под легендой были развернуты группировки, параллельно разворачивание Вооруженных сил общей численностью 55 тысяч. Из них 25 тысяч – это сухопутный компонент и 30 тысяч – это Воздушные силы. Это все – и части ПВО, авиация, подразделения и части обеспечения и так далее. 55 тысяч – это общая численность тех группировок, которые были созданы на потенциально опасных направлениях – это и направление Чернигов-Киев, на Харьковском направлении, на Донбассе и на крымском направлении», – заявил Муженко.

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