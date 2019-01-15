В 2018 году на провальные киноагитки в Украине потратили полмиллиарда гривен

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

На производство украинских фильмов в прошлом 2018 году было потрачено почти 480 млн гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

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“Пришло время подводить итоги работы Госкино в 2018 году… Итак, в 2018 году на производство фильмов в бюджетной программе Госкино было предусмотрено 479 929,6 млн грн. Впервые за все время существования Госкино этот план был выполнен на 100 процентов, то есть в течение года эти средства были полностью до копейки уплаченные производителям и работали на индустрию”, – написал он.

Напомним, по результатам проката подавляющее большинство “шедевров” украинского “патриотического” агитпропа оглушительно провалилось, собрав рекордно низкие кассовые сборы и не оправдав вложенных в сьемки финансовых ресурсов.