В 2018 году на Украине изловили 46 “изменников Родине” и 10 “шпионов”

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В 2018 году 46 украинцев стали фигурантами уголовных производств по статье 111 УК (государственная измена) и 10 человек по ст.114 (шпионаж), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

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“В 2018 году 46 человек стали фигурантами 165 уголовных производств по статье 111 УК (государственная измена). Также 10 человек стали фигурантами по статье 114 (шпионаж – ред.), четырем из них объявлено подозрение в совершении соответствующего преступления. Это идет речь об иностранных гражданах”, – отметили в контрразведке.

Там сообщили, что есть много граждан Украины, которых пытаются привлечь к проведению тех или иных противоправных мер, направленных на сбор секретных сведений. И эта активность сочетается с подготовкой диверсионных и террористических атак.

“Если гражданин не совершал противоправного деяния и вовремя сообщил о том, что были попытки привлечь его к этой работе, то он освобождается от уголовной ответственности”, – сообщили в СБУ.

Как уже сообщал “ПолитНавигатор”, сегодня СБУ заявила, что разоблачила “агентурную сеть российской военной разведки в Николаевской области”.