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В 2018 году в ВСУ поставили некачественной одежды на четверть миллиарда гривен
За 2018 год работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины забраковали поставку в армию некачественного вещевого обеспечения на 247 186 843 гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2242792339322904&set=pcb.2242796385989166&type=3&theater
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“За 2018 год сотрудниками ГУ РСМЗ МОУ было забраковано поставок в ВСУ некачественного вещевого обеспечения на 247 186 843 гривен”, – написал он, подводя итоги работы управления за год.
Метки: ВСУ, поставки одежды, Юрий Бирюков
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