В 2022 году электроэнергия на Украине подорожает почти на треть

10.12.2021  11:20 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Дзен, ЖКХ, Украина, Энергетика
Новости Украины

В следующем году стоимость электроэнергии для украинской промышленности превысит 6 гривен, а для населения достигнет 2,2 гривен за киловатт-час.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В следующем году стоимость электроэнергии для украинской промышленности превысит 6 гривен, а для населения...

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«Вырастут не только цены и тарифы. Мы должны понимать, что уже сегодня на 2022 год тарифы «Укрэнерго» подняли почти на 18%. ДТЭК заявил, что из того угля, который есть на сегодня, себестоимость производства электроэнергии – 2,6 гривен. То есть мы должны понимать, что на следующий год стоимость электроэнергии для бизнеса будет не менее 6 гривен», – отметил эксперт.

«Думаю, все-таки придут и к идее подорожания электроэнергии для населения. Если сейчас для населения 1,68 гривен, то они вернутся к той идее, которая была в начале 2021 года, когда хотели установить 4 шкалы градации. Думаю минимальная цена к лету будет где-то 2,2 гривен, – сказал Попенко.

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