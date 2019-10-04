04.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Польша, Россия, Экономика, Энергетика
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В 2022 году Польша откажется от российского газа

Правительство Польши заверило, что после 2022 республика сможет полностью отказаться от российского газа, передает корреспонжент ПолитНавигатора.

С соответствующим утверждением выступил в эфире Польского Радио представитель правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

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“Сейчас мы все еще получаем самую большую, львиную долю газа из России. Это долгосрочный контракт, от которого мы откажемся к концу 2022 года”, — сказал он.

“Сейчас часть импорта мы получаем через газопорт в Свиноуйсьце. Это много, так как этим путем мы уже получаем около 3 млрд кубометров газа в год. Это долгосрочные контракты с Катаром, но уже начались и поставки из США”, — указал Наимский, напомнив также о строительстве Baltic Pipe — газопровода, который соединит Польшу через Данию с норвежским шельфом.

“И этот газопровод, и расширенный терминал (в Свиноуйсьце) — это наш стратегический выход из этого зависимого от россиян положения. После 2022 года эта проблема будет решена. Весь импорт газа в Польшу будет осуществляться с другого направления”, — добавил представитель польского правительства.

Польша потребляет более 15 млрд кубометров газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу — “Газпром”, на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд кубометров газа.

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