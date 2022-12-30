В 2023 году специальную военную операцию назовут войной – крымский социолог

Наступающий 2023 год будет знаковым и переломным в специальной военной операции, которая, по сути, является полноценной войной.

Такое мнение высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из знаковых событий этого года, что мы, наконец-то, стали называть вещи своими именами, перестали говорить о каких-то наших партнёрах, коллегах: враги стали называться врагами, война – войной, и война нам объявлена. Мы, соответственно, тоже ведём защитные военные действия и усилия, чтобы защитить нашу страну. Я не могу не вспомнить Николая Данилевского, который предупреждал ещё 150 лет тому назад: Европа всегда объединяется с одной целью – уничтожить Россию. Мы это видели на протяжении многих веков и видим сейчас объединение Европы. В данном случае её объединила не нацистская Германия, не наполеоновская Франция или Швеция Карла XII, а Соединённые Штаты Америки, чтобы уничтожить Россию. Чтобы не допустить этого, мы должны предпринимать соответствующие усилия. Да, наверное, их нужно было предпринимать раньше, но лучше позже, чем никогда».

По словам эксперта, одной из целей коллективного Запада было раскачать социум и изнутри развалить Россию. Поскольку с наскока этого сделать не удалось, будут предприняты какие-то дополнительные шаги.

«И если война названа войной, то я бы привела аналогию с Великой Отечественной. 1942 год называли учебным годом в Великую Отечественную войну, когда мы научились воевать. Я бы сказала, что в данном случае мы за несколько месяцев 2022 года прошли и 1941 и 1942 годы. То есть – мы научились воевать, и в 1943 году состоялась знаковая победа в Сталинградской битве, которой мы в следующем году будем отмечать 80 лет, – отметила Киселева. – Я считаю, что в 2023 году нас ждёт такая же Сталинградская победа и коренной перелом военной ситуации. Уверена в том, что нас это ожидает, и, соответственно, на это будут направлены все усилия. У них провалилось выполнение тактических задач, они сейчас перестраиваются, но и мы извлекаем уроки».