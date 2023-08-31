«В 2025 году к власти в Молдове могут прийти пророссийские силы» – прозападный пропагандист

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Сложная социально-экономическая обстановка и сложные социально-экономические обстоятельства будут использованы в российской пропаганде против правительства [партии Майи Санду «Действие и солидарность»], чтобы подорвать его.

Об этом в интервью украинской программе «На грани» на канале FREEDOM.LIVE. заявил прозападный пропагандист и грантоед, исполнительный директор Института стратегических инициатив, бывший вице-премьер по вопросам реинтеграции Владислав Кульминский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, политическая популярность Майи Санду, её рейтинги якобы очень высоки. У Кульминского нет сомнения, что она победит на президентских выборах, которые пройдут в конце следующего года.

«Но Молдова – парламентская республика, поэтому вся власть находится в руках парламента, – объясняет он. – Парламент в Молдове гораздо более влиятелен, чем Верховная рада в Украине. Практически ключевым лицом в молдавской политике является спикер парламента. Правительство и премьер-министр также очень влиятельны. По конституции президент имеет довольно ограниченные полномочия, которые в основном сводятся к внешней политике».

Поэтому, по словам Владислава Кульминского, парламентские выборы в 2025 году – это реальный вопрос выбора.

«Мы не знаем, что там [на парламентских выборах] произойдёт. Политический рейтинг правящей партии не совпадает с политическим рейтингом Майи Санду, что, как мне кажется, немного похоже на то, что мы видим в Украине. Политические рейтинги президента Зеленского заоблачно высоки, но политические рейтинги его партии в Раде, мягко говоря, оставляют желать лучшего», – заметил молдавский прозападный пропагандист.

Кульминский считает, что парламентские выборы 2025 года в Молдове будут реальной целью Российской Федерации, где Кремль попытается привести к власти лояльные ему силы.

«Конечно, они [эти лояльные Москве силы] не будут одеты в кремлёвские флаги. Конечно, они будут в основном говорить: “мы проевропейские, но мы должны дружить со всеми”», – опасается пропагандист.

«Правительство партии «Действие и солидарность» должно решить проблему социально-экономической ситуации в Республике Молдова, чтобы иметь хорошие шансы остаться у власти», – подытожил Владислав Кульминский.