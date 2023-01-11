В 2030-м в новых регионах все станет, как в остальной России

Правительство РФ должно обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совещании с членами правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что правительству поручено уже до конца текущего квартала подготовить специальную программу развития новых субъектов Федерации. В горизонте 2030 года они должны выйти на общероссийский уровень по состоянию инфраструктуры, уровню социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни. Прошу правительство, федеральные ведомства, коллег в регионах максимально чётко и согласованно отработать все детали такой программы», – сказал Путин.

При этом, подчеркнул он, самые острые, жизненные вопросы нужно решать в оперативном режиме.

«Понимаю, что ситуация в новых субъектах сложная: на отдельных территориях продолжаются и боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей. Естественно, все эти факторы необходимо учитывать, но всё это не повод для того, чтобы взять паузу, отложить на потом решение самых насущных вопросов. Уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом добиваться их, добиваться их решения. Именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжёлые времена и хотят видеть изменения к лучшему.

Важно задать чёткие, понятые для граждан ориентиры развития новых регионов России, чтобы жители знали, что будет построено в их городах и посёлках, какие объекты и когда будут восстановлены, как вырастут доходы семей, какую помощь от государства они получат, как будут работать детские сады, школы, вузы, больницы и поликлиники, когда откроются предприятия, какую поддержку получит малый бизнес, предприниматели, как будет развиваться инфраструктура и транспорт», – сказал Путин.