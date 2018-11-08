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08.11.2018
 
Политика, Пропаганда, Сюжет дня, Украина
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«В 45-м совершено страшное преступление против немецкого народа» – Черновол

Бывший глава предвыборного штаба кандидата в президенты Виктора Януковича в 2004 году, экс-депутат Верховной рады Тарас Черновол заявил, что коммунизм был большим злом, чем нацизм.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу сделать сейчас сообщение о цивилизационном преступлении против демократии. Немного, конечно, иронизирую, но я хочу сказать – в 45-м году произошло страшное преступление против воли, позиции, желаний немецкого народа. Никто у них не спрашивал, когда сносили памятники Гитлеру, когда переименовали Адольф-штрассе, Геббельс-штрассе и тому подобное.

На самом деле разницы между большевистским, коммунистическим режимом и режимом нацистским немецким особой нет. Возможно, та единственная, что Гитлер у Сталина учился концлагерям и тому подобное. Потому, на самом деле, наверное, этот режим, который уничтожил еще больше людей, наверное, больше зла принес, просто он был более хитрым и сумел продержаться так долго», – заявил Черновол, сегодня обслуживающий интересы президента Порошенко.

Ранее в Верховной раде открылась выставка, посвящённая «Акту провозглашения Украинского государства» в союзе с гитлеровской Германией, который, как известно, был провозглашен во Львове в 1941 году.

Также «ПолитНавигатор» сообщал, что депутат львовского горсовета от украинской националистической партии «Свобода» Марьяна Батюк опубликовала поздравления  по случаю дня рождения Адольфа Гитлера.

Кроме того, журналистка принадлежащего Порошенко телеканала открыто зиговала на родине Гитлера

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